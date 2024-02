Il CT della nazionale argentina, vincitrice del Campionato del Mondo e della Copa America, si appresta a visitare il piccolo comune di Magliano di Tenna, nella provincia di Fermo, nelle Marche, dove il sindaco Pietro Cesetti gli conferirà la cittadinanza onoraria.

La notizia è stata confermata direttamente dall’allenatore della Selección in una recente intervista a Sky Sport, durante la quale ha rivelato che il suo bisnonno, Enrico Scaloni, emigrato in Argentina, era originario di Magliano.

La scorsa estate il sindaco Cesetti, insieme ad altri sindaci della zona da cui presumibilmente proviene gran parte della famiglia Scaloni, aveva annunciato un grande ricevimento in onore del CT argentino.

Cesetti stesso ha agito da intermediario tra il comune e il Consolato Generale d’Italia a Bahía Blanca per ricostruire le origini di Scaloni e certificarne l’appartenenza a Magliano.

Anche se la data precisa non è ancora stata fissata, Scaloni, che in passato ha vestito anche le maglie di Lazio e Atalanta, ha dichiarato che avrebbe visitato le Marche “nei prossimi giorni” durante un’intervista rilasciata in occasione del premio alla carriera ricevuto ai Globe Soccer Awards a Dubai.