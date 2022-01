ARGENTINA | Italiani all’estero, Juan De Luca nuovo coordinatore MAIE circoscrizione consolare La Plata

Si rafforza e si rinnova il MAIE in Argentina. Juan De Luca è il nuovo coordinatore MAIE per la circoscrizione consolare di La Plata. E’ stato nominato dal coordinatore MAIE Argentina, Franco Tirelli.

De Luca, 38 anni, sposato, avvocato, negli ultimi dieci anni è stato assessore legale del Senato della provincia di Buenos Aires. Tra le altre cose è presidente del Comites di La Plata e presidente dell’Associazione Amici dell’Appennino Tosco-Emiliano.

“Sono molto felice di poter ricoprire, da oggi, un ruolo organico all’interno del MAIE, l’unico Movimento di italiani all’estero presente in tutto il mondo”, dichiara De Luca. “Nato da e per gli italiani all’estero proprio in Argentina, nel corso degli anni ha dimostrato di essere un punto di riferimenti per tantissimi connazionali residenti all’estero, stanchi di divisioni politiche tra destra e sinistra; connazionali che hanno capito che solo un partito degli italiani nel mondo, come è in effetti il MAIE, è in grado di difendere i loro diritti davanti alle istituzioni italiane”.

“Fin da subito mi adopererò per fare crescere ulteriormente la squadra del MAIE nella mia città, per favorire l’ingresso di giovani e donne e per organizzare iniziative sul territorio che possano coinvolgere sempre più la comunità italiana qui residente”, conclude il neocoordinatore.

Franco Tirelli da parte sua ringrazia il precedente coordinatore MAIE La Plata, Guillermo Rucci, per il lavoro svolto finora. Rucci da oggi sarà collaboratore del coordinamento MAIE Argentina per le piccole e medie imprese.