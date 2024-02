Il Consolato Generale d’Italia a Cordoba ha lanciato il bando per il concorso “Radici dell’italianità: Patrimonio intangibile”, un’iniziativa finalizzata a mettere in evidenza, valorizzare e promuovere l’identità degli italo-discendenti in Argentina.

L’obiettivo del Consolato è quello di incoraggiare i connazionali a esplorare il patrimonio vivo delle proprie radici italiane, tramandato di generazione in generazione e ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia.

Il concorso prevede quattro categorie: racconto, pittura amatoriale, pittura professionale e fotografia, ed è aperto a tutti gli argentini di origine italiana maggiorenni, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana.

I vincitori di ciascuna categoria saranno annunciati durante il festival “Italia en San Francisco”, previsto per il 14 aprile, e riceveranno come premio un corso gratuito di italiano presso l’Istituto Italiano di Cultura di Cordoba.

Inoltre, tra i quattro vincitori sarà sorteggiato un viaggio in Italia. I partecipanti devono presentare i propri lavori entro il 28 marzo, e il bando completo, redatto in spagnolo, è consultabile sul sito web del Consolato Generale d’Italia a Cordoba.