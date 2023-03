ARGENTINA | Buenos Aires, il 14 maggio la prima “Maratana”: in palio tre biglietti aerei per l’Italia

Il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires ha messo in palio tre biglietti aerei per l’Italia per i vincitori della prima MaraTana – gioco di parole tra Maratona e “tano”, l’appellativo con cui vengono chiamati gli italiani in Argentina -, l’evento sportivo previsto per il prossimo 14 maggio.

I premi saranno consegnati ai vincitori delle tre distanze della gara: 3, 10 o 21 chilometri.

“L’obiettivo è quello di riunire in un unico grande evento sport, solidarietà e italianità”, spiega il sito web appositamente allestito dall’Ambasciata.

“L’invito esteso ai partecipanti è RiperCORRI la tua cultura con la prima MARATANA. La corsa, quindi, va intesa come elemento identitario e di riconoscimento collettivo e rappresenta la coesione perfetta tra cultura e identità”.

Parte del ricavato sarà destinato all’abilitazione della “Casa dell’amicizia”, centro comunitario polifunzionale progettato dalla Comunità di Sant’Egidio di Buenos Aires destinato alla formazione di giovani adulti e all’integrazione sociale.