Alla presenza del direttore generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche migratorie, Luigi Maria Vignali, dell’ambasciatore d’Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, e del Console generale a Buenos Aires, Carmelo Barbera, si è svolto l’evento di presentazione del fumetto ‘L’Hotel degli Invisibili’, nell’ambito dell’iniziativa dei Comitati di Buenos Aires basata sul progetto ‘Storia a fumetti dell’emigrazione italiana nel mondo’ promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con gli stessi Comitati.

In un passaggio contenuto nel messaggio inviato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, si legge: “Queste pagine raccontano il legame speciale tra Italia e America Latina e, in particolare, tra Italia e Argentina. Raccontano i sacrifici e le conquiste di quegli italiani, delle loro famiglie, dei discendenti, tutti attori oggi integrati nella vita economica, sociale e culturale del Paese”.

L’elaborazione a fumetti della storia de ‘L’Hotel degli invisibili’ è stata affidata a due rinomati autori, Ariel Olivetti e Luciano Saracino, esponenti della comunità italo-argentina e collaboratori di una famosa casa di produzione di fumetti. Dal loro talento, insieme ad esperienze e storie familiari, nasce ‘L’Hotel degli Invisibili’, un fumetto dai disegni accattivanti ispirato a una storia di emigrazione rivissuta attraverso i sogni di un ragazzo italiano che arriva in Argentina ed elementi di fantasia che rimandano alla tradizione classica romana.