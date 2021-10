Amministrative, Romagnoli (MdL) agli italiani all’estero: “Anche voi potete fare molto da oltre confine”

“Lo scorso 29 settembre ho rivolto i miei migliori auguri a Silvio Berlusconi per i suoi 85 anni. Al presidente sono legato dal ’94, da quando è nata Forza Italia, partito che mi ha permesso di entrare in Parlamento per la prima volta. Considero il Cavaliere uno statista, un uomo che ha sempre saputo guardare avanti, leggere e costruire il futuro. Soprattutto, per me il presidente Berlusconi è una grande persona, questo è ciò che credo sia più importante. E’ anche per questo che invito tutti coloro che mi seguono a votare per i candidati di Forza Italia alle Amministrative di domenica. Anche voi, amici italiani nel mondo, potete fare molto: dall’Europa, ma anche dal mondo, contattate amici e famiglia via telefono, chat, social network, e invitateli tutti a votare per il partito fondato dall’uomo di Arcore. Forza Italia è ancora oggi l’unica forza politica moderata, europeista, liberale, alternativa alla sinistra, che c’è in Italia. Vale la pena dare fiducia alle donne e agli uomini candidati con il partito azzurro, per dare un segnale non solo alla sinistra ma anche ai nostri alleati: il centrodestra senza Fi non esiste. Buon voto a tutti”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà.