America Centrale, quattro paesi registrano aumento export tra gennaio e maggio

Quattro paesi dell’America centrale hanno registrato un aumento del volume delle esportazioni tra gennaio e maggio 2020, nonostante il rallentamento economico causato della pandemia di coronavirus. Lo riferisce la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America latina e i Caraibi nel rapporto “Gli effetti della Covid-19 nel commercio internazionale e la logistica”, diffuso il 6 agosto.

In particolare il Costa Rica ha beneficiato della crescente domanda di dispositivi medici prodotti nel paese per far fronte alla pandemia specialmente da parte degli Stati Uniti. Anche Guatemala e Honduras hanno visto aumentare le esportazioni di Dispositivi di protezione individuale (Dpi) prodotti nei due paesi. Un aumento si e’ registrato anche per quanto riguarda l’export di prodotti agricoli.