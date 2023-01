Ambasciata d’Italia Santo Domingo, novità appuntamenti passaporti e stato civile

Disponibili nuovi appuntamenti per passaporto e pratiche di stato civile. Gli appuntamenti per il passaporto sono attualmente aperti fino al 30 giugno ed aumentano da 24 a 30 la settimana

L’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo – fa sapere il Comites locale – informa l’utenza che sono disponibili nuovi appuntamenti per passaporto e pratiche di stato civile. Inoltre, annuncia quanto segue:

1 – Gli appuntamenti passaporto sono attualmente aperti fino al 30 giugno ed aumentano da 24 a 30 la settimana

2 – È stata abilitata una lista d’attesa: qualora si esaurissero il connazionale potrà richiedere di essere messo in attesa e – in caso di mancate conferme – riceverà via mail una proposta di appuntamento.

3 – È stata abilitata la richiesta per appuntamenti multipli: ora è possibile segnalare che si presenteranno documenti non solo da parte del richiedente l’appuntamento, ma anche per familiari più prossimi. L’Ambasciata monitorerà eventuali abusi in merito all’utilizzo di questa modalità e, se necessario, la rimuoverà.

4 – Gli appuntamenti stato civile sono aperti anch’essi sino al 30 giugno. Sono stati raddoppiati e inserite liste d’attesa.

5 – Sul sito “Prenot@mi” ora è inoltre disponibile l’informazione per i visti di ricongiungimento familiare.