Alto Adige, esperienze active ad Ama Stay: il rivoluzionario workation residence

AMA Stay riapre a giugno: un’estate all’insegna delle esperienze all’aria aperta in Alto Adige. Un’oasi in cui sperimentare un approccio diverso al lavoro, dove lo stress lascia spazio al relax e all’armonia con la natura

Con l’arrivo dell’estate e l’attesa riapertura a giugno, le attività da praticare immersi nella natura che circonda l’innovativo workation residence di San Vigilio di Marebbe sono moltissime e un soggiorno prolungato è il modo migliore per viverle. Trekking, mountain bike, zip line e arrampicata sono solo alcune delle esperienze da provare lontano dallo stress quotidiano.

Estate, per le persone che amano l’avventura, fa rima con sport: che siano escursioni in montagna, adrenaliniche corse in mountain bike oppure faticose ma appaganti arrampicate, durante i mesi più caldi dell’anno non c’è sicuramente di che annoiarsi. AMA Stay lo sa bene, ed è pronto a offrire la possibilità di trascorrere il periodo estivo nei pressi di Plan de Corones, perla alpina incastonata tra la Val Pusteria e la splendida Valle di Marebbe, in Trentino-Alto Adige.

A due passi dai parchi naturali delle Puez-Odle e di Fanes-Senes-Braies, la struttura frutto della visione di Markus Promberger rappresenta il punto di partenza ideale per facili passeggiate all’ombra degli abeti, itinerari d’alta quota e impegnative camminate sulle Dolomiti della Val Badia, da soli oppure beneficiando delle preziose indicazioni di una guida specializzata.

Se agli scarponi si preferiscono i pedali, a poca distanza da Plan de Corones è possibile trascorrere le giornate tra bike park, downhill e tanti percorsi da fare in sella, con la possibilità di riporre la propria mountain bike nel locale biciclette di AMA Stay e farsi consigliare i migliori tragitti direttamente dalla reception. Oltre a ciò, la struttura garantisce il noleggio di mountain bike elettriche e la possibilità di partecipare a tour guidati dai professionisti qualificati della Bike School San Vigilio.

Per chi vuole provare l’ebbrezza di sfidare le pareti montuose con corde e rinvii a parete oppure lungo il cavo d’acciaio delle vie ferrate, i Monti Pallidi offrono innumerevoli imprese da compiere e vette da conquistare. E se si è in cerca di qualcosa di davvero particolare, ci pensa la zip line di San Vigilio di Marebbe, tra le più alte e lunghe del Trentino-Alto Adige: ben 3 chilometri di adrenalina a 100 metri di altezza, a dominare il fantastico paesaggio delle Dolomiti.

C’è, però, un’altra attività che AMA Stay è in grado di rendere rilassante e appagante: il lavoro. La più suggestiva destinazione workation d’Italia offre postazioni all’avanguardia nelle aree coworking, soluzioni flessibili e una vera e propria comunità digitale coadiuvata da un community team, in un ambiente multiculturale perfetto per nomadi digitali e lavoratori smart, pensato appositamente per lavorare in modo produttivo e allacciare rapporti interpersonali senza tuttavia rinunciare al relax e a tutto quello che è ragionevole aspettarsi da una vacanza in Alto Adige. Che si decida di rilassarsi in sauna, di immergersi nella rooftop pool con vista sulle Dolomiti oppure di coccolare il palato con le eccellenze enogastronomiche del territorio, AMA Stay offre la soluzione perfetta per affiancare al lavoro momenti di riposo indimenticabili e rinvigorenti.

La massima sinergia tra tutti questi elementi è prerogativa dell’offerta long stay, dedicata a chi vuole trascorrere un periodo prolungato ad AMA Stay per lavorare stimolando la creatività: soggiornando presso un elegante AMA Studio con angolo cucina o uno spazioso AMA Flat, si può approfittare della libertà garantita da una sistemazione in appartamento senza tuttavia dover rinunciare alle lusinghe proprie di una struttura di qualità. Durante tutto l’anno, è possibile prenotare una delle soluzioni disponibili: l’offerta long stay va da una permanenza minima di 14 giorni fino a oltre un mese, per non lasciarsi sfuggire nulla di tutto ciò che la Valle di Marebbe e l’Alto Adige hanno da offrire.

Godere delle tantissime opzioni che AMA Stay mette a disposizione degli ospiti per un soggiorno indimenticabile sarà possibile dal 1° giugno, data in cui la struttura aprirà nuovamente i battenti per inaugurare l’alta stagione.