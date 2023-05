14 MAGGIO | Festa della mamma

Festa della mamma. Il 14 maggio è il giorno della celebrazione e si ricorda con doni, bigliettini ed eventi. Questa ricorrenza è una festa mobile e cade sempre nella seconda domenica di maggio.

Fu proposta per la prima volta nel maggio 1870 negli Stati Uniti da Julia Ward Howe, una femminista americana che propose di festeggiare il Mother’s Day for Peace (giornata della mamma per la pace). In Italia invece arrivò nella seconda metà degli anni Cinquanta. In questa giornata si manifesta amore a tutte le mamme, nel mese che per i cristiani è dedicato alla Vergine Maria.

E’ consuetudine da parte dei figli omaggiare la propria mamma con regalini, bigliettini, lavoretti creati a scuola per tale circostanza.

Alcuni preparano dolci, come la torta della mamma, realizzata in maniera artigianale, scegliendo con cura e personalizzando gli ingredienti. Alcuni scelgono un fiore per simboleggiare la ricorrenza e lo regalano per l’occasione. Il fiore che rappresenta la Festa della Mamma è la Potentilla, simbolo dell’amore materno e della forza. Infatti, quando piove, la potentilla chiude le foglie per proteggere i suoi fiori, come fanno le mamme con i loro bambini. Poi c’è l’Azalea, che è una pianta ornamentale che raffigura l’amore materno. Infine c’è la Rosa Bianca, che esprime bellezza, amore e forza e nell’iconografia cristiana rappresenta la Vergine Maria.

Fra le tante idee regalo per le nostre adorate mamme, si può consigliare una molletta per capelli a forma di rosa, un ritratto realizzato a mano, oppure un collage delle foto più belle e significative. A Roma si può trascorrere la giornata insieme alla propria mamma partecipando ad alcuni eventi. Il 14 maggio si terrà Eco & Chic Market, un mercatino a ingresso gratuito, nel quartiere di San Lorenzo, in via dell’Immacolata. Un’idea per qualche pensierino dell’ultimo minuto, se non si è avuto il tempo di realizzarli o acquistarli prima. Oppure si può visitare il Roseto Comunale, dove sono esposte circa 1100 varietà di rose botaniche, provenienti da tutto il mondo. Un’altra idea è quella di trascorrere la giornata organizzando un pic nic nei più bei parchi della città.