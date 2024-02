Stefano Dho, ex sindaco di Peveragno, in provincia di Cuneo, ha intrapreso un’affascinante indagine storica sulla propria famiglia, trasformando questa ricerca in un prezioso volume e culminando in un viaggio simbolico in Argentina, quasi a chiudere un cerchio che attraversa continenti e generazioni. È quando si legge su La Guida.

“La mia famiglia – racconta Dho al quotidiano – ha vissuto vicissitudini e momenti difficili, strettamente correlati ai fenomeni storico-sociali. A partire dall’emigrazione che ha visto le due sorelle Maddalena e Catterina Campana trasferirsi in Argentina con i loro mariti nel 1920 e nel 1926”.

L’ottobre scorso, Dho ha deciso di compiere un ulteriore passo verso la sua storia familiare, intraprendendo un viaggio in Argentina.

“Ho voluto che il libro fosse completato, per poterlo portare nel viaggio in America Latina e donare a Giovanna, figlia di Maddalena Campana, sorella di mia nonna e di Andrea Canale – ha concluso l’ex sindaco -. Con mia moglie Loredana, mio fratello Luciano, sua moglie Rinuccia e i suoi consuoceri di Alba, Giulio e Silvia Castagno, siamo stati loro ospiti nella regione di Cordoba, a San Basilio, ed è stata un’emozione vederla sfogliare le pagine e commuoversi davanti alle foto dei propri nonni e zii”.