Al Falkensteiner Family Resort Lido in Val Pusteria la vacanza è pura adrenalina

Pura adrenalina al Falkensteiner Family Resort Lido in Val Pusteria che, con i progetti architettonici, offre una nuova esperienza di vacanza. Dalla pista innevata, che parte direttamente dall’hotel, allo Sky Adventure Park fino allo scivolo d’acqua di hotel più lungo dell’Alto Adige il divertimento è assicurato e si conferma ancora l’attenzione da parte dei Familienhotels Südtirol affinché sia garantita, per i più piccoli e per i loro genitori, la vacanza divertimento unica e irripetibile. Un valore ancora più alto per il Falkensteiner Family Resort Lido in quanto, anche nel progetto di ristrutturazione, sono stati pensati nuovi spazi dedicati perché, terminata la colazione in famiglia, ogni mattina parte il programma di iniziative per rispondere alla voglia dei bambini di esplorare, incontrare nuovi amici e vivere moltissime avventure. Al centro del programma infatti il giusto mix tra riposo e divertimento per i più piccini, relax e attività entusiasmanti per i ragazzi più grandi, relax per i genitori.

Quando la pista da sci è in hotel: è questa una delle originali proposte dei Familienhotels Südtirol, le strutture kids friendly con tante idee per i più piccoli. La vacanza invernale al Falkensteiner Family Resort Lido è l’occasione ideale per gli “spiriti liberi” che, svegli al mattino, dopo una ricca colazione a base di prodotti dell’Alto Adige, amano lasciarsi andare sugli sci direttamente dal tetto dell’hotel per poi terminare la giornata in acqua, nella piscina interna e nell’oasi naturale. L’originale e divertente progetto architettonico è studiato per vivere esperienze sportive mozzafiato e permette agli ospiti di divertirsi con spensieratezza. E, se in inverno la pista è candidamente coperta da una coltre bianca, in estate ci si può divertire lanciandosi lungo la superficie sintetica speciale su cui è possibile sciare senza neve.

Sky Adventure Park: il progetto è unico nel panorama dolomitico e offre opportunità di svago e di divertimento con differenti gradi di difficoltà per accontentare gli ospiti grandi e piccini. Dalla pista da sci con impianto di risalita a quella di pattinaggio, entrambe aperte tutto l’anno, fino al campo per giocare a calcio, basket, hockey e un tracciato per praticare jogging, tra continui saliscendi. Per i più temerari anche un percorso per sfidarsi con le Bobby Car. Sul tetto si trovano infine il Valo Jump, il tappeto interattivo per saltare e toccare le nuvole come i supereroi, un parco giochi attrezzato e una grande piattaforma panoramica.

Il più lungo scivolo d’hotel coperto in Alto Adige: è situato nel parco acquatico dell’hotel ed è ideale per il gioco, ma emozionante anche per le gare con cronometraggio del tempo, è lungo 120 e alto 17 metri. La struttura è dotata anche di un altro impianto di discesa “a onda”, a misura di famiglia. L’offerta in acqua si completa con la piscina all’aperto, a sfioro e riscaldata e con il lago naturale con spiaggia di sabbia e zona relax. Per le coccole di benessere, invece, il Falkensteiner Family Resort Lido gode dell’Acquapura SPA, un’area wellness di 2.800 metri quadrati e un menù di trattamenti per tutta la famiglia.

La proposta di vacanza tra giochi, divertimento e momenti di relax, si conclude con la proposta enogastronomica, pensata come esperienza di gusto per tutta la famiglia. Un percorso di piacevoli profumi con le stazioni di live cooking per ammirare, in diretta, la preparazione dei piatti ordinati.