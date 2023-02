Addio a Paco Rabanne, lo stilista che rivoluzionò il fashion con abiti in metallo

La prima collezione presentata con il suo nome, negli anni '60, fu intitolata '12 abiti non indossabili in materiali contemporanei'. Le creazioni erano fatte di vari tipi di metallo, compresa la cotta di maglia, tipica dei cavalieri medievali

Paco Rabanne – all’anagrafe Francisco Rabaneda Cuervo – è morto a 88 anni nella sua casa di Portsall, in Francia. Lo stilista di fama mondiale, ribelle e visionario, ha rivoluzionato il fashion con i suoi abiti in metallo, tanto da guadagnarsi il soprannome di “metallurgico della moda” da parte di Coco Chanel.

La prima collezione presentata con il suo nome, negli anni ’60, fu intitolata ’12 abiti non indossabili in materiali contemporanei’. Le creazioni erano fatte di vari tipi di metallo, compresa la cotta di maglia, tipica dei cavalieri medievali. Il suo marchio entrò a far parte del gruppo spagnolo Puig nel 1986, ma la collaborazione con l’azienda era iniziata già diversi anni prima alla fine degli anni ’60 con il lancio del profumo Calandre.

Furono Antonio e Mariano Puig, membri della seconda generazione dell’azienda di famiglia a far visita a Rabanne nei suoi uffici vicino alle Folies Bergère di Parigi. “La sua grande personalità trasmetteva, attraverso un’estetica unica, la sua visione audace, rivoluzionaria e provocatoria del mondo della moda“, ha affermato il Ceo Marc Puig, “rimarrà un’importante fonte di ispirazione”.