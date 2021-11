La finale della Coppa del Mondo del Panettone di quest’anno si è tenuta a Lugano e ha visto sfilare i finalisti da tutto il mondo durante la cerimonia di Premiazione domenica 7 novembre

Si terrà a Milano la finale della coppa del mondo del panettone 2022. E’ stato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi a invitare pubblicamente Giuseppe Piffaretti, l’ideatore della manifestazione internazionale, a organizzare la finale a Milano.

Ieri Piffaretti ha condotto una masterclass a Villa Terzaghi.

“Il panettone è una delle icone di Milano e della Lombardia. Sarebbe per noi motivo di orgoglio poter accogliere nel nostro capoluogo i più grandi maestri del mondo – ha dichiarato Fabio Rolfi – Registrata la disponibilità dell’organizzazione, ci mettiamo subito al lavoro per trovare il luogo più idoneo per ospitare una manifestazione di tale portata. Grazie al Polo Internazionale del panettone istituito insieme all’associazione Maestro Martino abbiamo l’obiettivo di rendere centrale questo prodotto gastronomico nella formazione dei futuri chef. Ospitare la finale di coppa del mondo significherà porre l’attenzione mediatica e comunicativa anche sulle materie prime e sull’agricoltura, nell’ottica di rendere sempre più attrattivo il nostro territorio”.

La finale della Coppa del Mondo del Panettone di quest’anno si è tenuta a Lugano e ha visto sfilare i finalisti da tutto il mondo durante la cerimonia di Premiazione domenica 7 novembre. A conquistare il titolo di miglior panettone del Mondo è stato il maestro pasticcere Salvatore Tortora (Italia), al secondo posto Fiorenzo Ascolese (Italia) e al terzo posto Massimiliano Lunardi (Italia). L’evento è stato il primo realizzato in base al protocollo d’intessa firmato tra Regione Lombardia e l’Associazione Maestro Martino per valorizzare il Panettone nel mondo. Lunedì 22 novembre sarà la volta del mais e della Polenta un altro prodotto simbolo della cucina lombarda.