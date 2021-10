A Ballando con le stelle, Alvise Rigo

Il talent show di danza di Rai 1 condotto da Milly Carlucci torna in Tv per la sedicesima edizione, a partire da domani 16 Ottobre in prima serata su Raiuno. Tra i concorrenti di questa stagione Alvise Rigo

Veneziano, Classe ’92, appassionato da sempre di sport, Alvise si avvia da giovanissimo alla carriera di rugbysta professionista. Ottiene importanti risultati, militando per tre anni in serie A fino a giocare con la Lazio Rugby.

Un incidente poi gli cambia le carte in tavola e lo fa uscire fuori dal campo.

Continua comunque a fare sport, anche se non più a livello agonistico. ma facendone una professione come personal trainer. Vista la sua prestanza fisica, collabora saltuariamente come bodyguard di star, anche internazionali, in numerosi eventi, tra cui La Mostra del Cinema di Venezia, sua città natale.

Proprio lì, viene notato e ingaggiato per alcune campagne pubblicitarie. A chiamarlo è poi la televisione, Canale 8, come opinionista sportivo nel programma “Ogni Mattina”.

Oggi, assolutamente estraneo alla danza, si mette in gioco con un po’ di autoironia, curiosità e magari contando sulla sua disciplina sportiva, riuscirà a ottenere risultati nel ballo che sorprenderanno il pubblico.