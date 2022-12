30 DICEMBRE 2011 | Muore Mirko Tremaglia, padre del voto all’estero

La sua memoria è legata all’impegno che profuse per difendere i lavoratori italiani emigrati all’estero, spesso trattati come schiavi. A lui si deve la Legge Tremaglia che consente il voto degli italiani all'estero, perno della sua attività politica

Mirko Tremaglia si arruolò a 17 anni nei Bersaglieri della Repubblica Sociale Italiana, finita la guerra si iscrisse all’Università di Milano, ma fu cacciato quando si scoprì il suo trascorso di Volontario nella RSI. Riuscì infine a laurearsi diventando Avvocato ma continuando il suo impegno politico, divenendo presto dirigente del MSI.

Per lungo tempo stretto collaboratore di Giorgio Almirante, nel 1968 istituì i Comitati Tricolori per gli Italiani nel Mondo e fu eletto Deputato per la prima volta nel 1972.

Nel 1988 fece approvare la Legge che istituì l’AIRE (L. 470 del 27 ottobre 1988) a favore degli italiani all’estero.

Nel 2000 fu colpito dal più grave dolore: il figlio Marzio, dirigente giovanile del FUAN, consigliere comunale MSI a Bergamo (1980-1995) e poi assessore alla Cultura della Regione Lombardia (1995-2000), muore a soli 42 anni.

