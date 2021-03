Zaia: “Covid ha portato via le persone che hanno fatto grande il Veneto”

Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus, ha affermato: “Si fanno tanti bilanci in questi giorni rispetto alla tragedia che stiamo vivendo, io qui voglio solo ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Siamo l’ottava regione per mortalità con 10mila morti, una tragedia vissuta da vicino. Non potrò mai dimenticare che a febbraio si lavorava senza protocolli operativi, senza protezioni, senza mascherine. Oggi il bilancio è pauroso”.

La conferenza di oggi, trasmessa come di consueto in diretta Facebook, si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid.

“Visto che l’età media delle persone decedute è di 80 anni – ha aggiunto Zaia -, se ne sono andate quelle persone che hanno fatto grande il Veneto. Sono quelli che hanno conosciuto l’emigrazione, che si sono spaccati la schiena e hanno visto la fame, le guerre. Se n’è andata una parte di Veneto”.