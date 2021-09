Wellness e foliage: un soggiorno autunnale al Naturhotel Leitlhof per rigenerarsi con la natura

Vivere un soggiorno in autunno al Naturhotel Leitlhof di San Candido in Alto Adige, tra le Dolomiti di Sesto e il Parco Naturale delle Tre Cime di Lavaredo, significa poter godere della bellezza dei colori mutevoli dei boschi e delle cime dolomitiche. Ed è immersi nello spettacolo autunnale offerto da queste montagne, che gli ospiti possono rilassarsi e ritrovare la propria serenità interiore con le proposte benessere per lui e per lei del 4 stelle S a gestione familiare.

Da sempre attenta al territorio e alla sostenibilità, la famiglia Mühlmann con il suo staff accoglie gli ospiti in una spa di 2.000 mq dove poter scegliere fra un’ampia gamma di trattamenti e massaggi sportivi e rilassanti a base di prodotti naturali di provenienza regionale, per la cura della pelle e il benessere di tutto il corpo.

Tra tutti, il Naturhotel Leitlhof propone un massaggio con i tamponi alle erbe che racconta di sostenibilità e territorio. Una miscela di erbe spontanee di montagna appositamente preparata viene posta in un sacchetto di cotone chiuso e riscaldata a vapore; grazie al calore, le erbe, durante il picchiettamento e lo sfioramento sul corpo, trasmettono sulla pelle il loro effetto benefico e purificante, rinforzano e disintossicano. “Questo massaggio contrasta il gonfiore e migliora la circolazione sanguigna e linfatica attivando il metabolismo. Rigenera inoltre la cute, mentre le tossine vengono eliminate attraverso la pelle con un effetto rilassante, calmante e rivitalizzante anche per la catena muscolare” spiega Julia Kraler, spa manager al Leitlhof.

Inoltre, il profumo stesso dei pregiati oli aromaterapici aiuta a combattere lo stress e apporta una nuova vitalità. Ma non solo: gli ospiti possono scegliere anche tra i trattamenti Vitalis, con la linea del metodo Team Dr. Joseph; tutti prodotti realizzati con massima attenzione alla purezza, alla qualità e alla provenienza degli ingredienti da coltivazioni sostenibili. Il trattamento intensivo con “lifting biodinamico” per la bellezza del viso, ad esempio, è altamente efficace e comprende un massaggio linfostimolante iniziale, trattamento con compresse caldo-umide alle erbe, peeling e pulizia profonda con coppettazione e applicazione di un siero speciale. Segue il piacevole massaggio lifting con tamponi ai fiori e si termina con una maschera intensiva.

Il trattamento viso “cellular recreation” con principi attivi naturali, invece, garantisce, attraverso pulizia profonda con coppette, siero speciale, massaggio modulato e maschera intensiva, un effetto immediato per una pelle sana e curata e profondamente rilassante. Per un completo benessere fisico, l’Hotel Leitlhof offre potenzia inoltre, proprio da questo autunno, il servizio di massofisioterapia, disponibile tutti i giorni grazie alla presenza di due esperte fisioterapiste. In base alle problematiche muscolari e fisiche dell’ospite, viene proposto un intervento personalizzato: i trattamenti sono consigliabili ogni 48 ore, in modo che nell’arco di un soggiorno l’ospite possa trarne il massimo beneficio.

Relax e benessere, sostenibilità, natura e territorio arricchiscono la vacanza presso il Naturhotel Leitlhof. Elegante e raffinato, questo hotel natura, a soli 10 minuti a piedi da San Candido, regala agli ospiti momenti indimenticabili di relax e benessere interiore. Lo staff esperto si prende cura del benessere del corpo degli ospiti nella spa panoramica con trattamenti benessere e beauty a base di prodotti naturali.

Il paesaggio delle Dolomiti di Sesto, del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies con il lago di Braies e del Parco Naturale Tre Cime consente inoltre di vivere una vacanza attiva a contatto con la natura, tra escursioni a piedi o in e-bike, durante l’autunno, ciaspolate e attività sulla neve d’inverno.