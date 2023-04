Welfare per gli italiani in Sudamerica, Porta (Pd) interroga il Governo

“Sono decine di migliaia gli italiani residenti in America Latina i quali hanno versato contributi in Italia prima dell’emigrazione e poi nei Paesi dove sono andati a vivere permanentemente, ma non possono far valere i loro diritti socio-previdenziali perché l’Italia non ha stipulato con tali Paesi accordi di sicurezza sociale”. Lo afferma Fabio Porta, deputato del Pd eletto nella circoscrizione Estero. Per questo motivo “ho presentato una nuova interrogazione ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e degli Affari Esteri per chiedere al Governo italiano quali iniziative intende adottare per ampliare e aggiornare il quadro di tutela previdenziale in regime internazionale con la stipula di convenzioni di sicurezza sociale con il Cile, la Colombia e il Perù”.