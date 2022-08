VOTO ALL’ESTERO | Ecco le liste della Lega. Borchia: “Premiata competenza e vicinanza ai territori”

Paolo Borchia, coordinatore federale di Lega nel Mondo, presenta la lista dei candidati della Lega per la circoscrizione estero per le prossime elezioni politiche

“Profili concreti e in grado di dare risposte alle comunità italiane all’estero. Oltre agli uscenti Simone Billi e Roberto Luis Lorenzato, nella lista di centrodestra si misureranno Stefano Ticozzelli (Camera Europa), in America Meridionale il coordinatore LnM Argentina Marcelo Bomrad (Senato) e Francesca De Natale (Camera), in America Settentrionale e Centrale il coordinatore del Canada Federico Felli alla Camera e Isabella Oliveri al Senato, mentre Michele Grigoletti è candidato al Senato in Africa, Asia, Oceania e Antartide”. Così Paolo Borchia, coordinatore federale di Lega nel Mondo, presenta la lista dei candidati della Lega per la circoscrizione estero per le prossime elezioni politiche.