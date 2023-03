VINITALY | Boom di acquirenti stranieri +43%

Secondo Veronafiere ci sono ottimi presupposti per superare in termini di partecipazione degli operatori i numeri di Vinitaly 2022

Sul Sole 24 Ore focus sul Vinitaly. “Non cala l’appeal del vino italiano. A meno di venti giorni dall’avvio della 55ma edizione di Vinitaly (a Verona dal 2 al 5 aprile) si registra un vero e proprio boom di buyer esteri”. Grazie al lavoro svolto nei mesi scorsi da Veronafiere e Ice Agenzia – scrive IlSole24Ore – sono infatti oltre mille i “superacquirenti” esteri di vino selezionati e confermati (+43% rispetto allo scorso anno). Operatori che selezionano da 68 Paesi, dagli Usa all’Africa, all’Asia con il grande ritorno, dopo le difficoltà legate alla fase pandemica, di Cina e Giappone (ben 130 i buyer accreditati dalla Cina), ma con una forte presenza anche da Sudamerica ed Europa. Numeri molto attesi soprattutto da parte delle oltre 4mila cantine espositrici.

Secondo Veronafiere ci sono ottimi presupposti per superare in termini di partecipazione degli operatori i numeri di Vinitaly 2022 che chiuse con 25mila buyer da 139 Paesi: il 28% del totale operatori giunti lo scorso anno a Verona. Grande attesa – sottolinea il quotidiano economico – anche per il ritorno della Cina che, dopo i lockdown ei divieti prolungati, è pronta a riprendersi il proprio status di colosso emergente.