“Ancora una volta la presenza del MAIE nelle sedi istituzionali che contano è servita a garantire risorse agli italiani nel mondo.

Infatti, grazie all’impegno e alla forte volontà politica del Sen. Mario Borghese – sostenuto dal Sen. Lotito – in commissione Bilancio sono stati trovati quattro milioni di euro destinati alle attività consolari e all’adeguamento degli stipendi dei contrattisti.

E’ l’ennesima prova del fatto che il Movimento Associativo, con i propri rappresentanti a Roma, è in grado di fare la differenza quando si tratta di italiani all’estero, facendo leva sul proprio peso politico ma anche sulle relazioni che mantiene con le altre forze presenti nel Parlamento”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.

“Dunque, in vista della manovra economica – il voto definitivo alla Camera è previsto per il 29 dicembre – il MAIE è riuscito a garantire risorse importanti per la nostra rete consolare.

Certo, avremmo tutti voluto ottenere molto di più; sappiamo, tuttavia, che la coperta è corta e che è necessario stabilire bene le priorità di spesa.

In questo senso – prosegue Odoguardi -, l’impegno di tutto il nostro Movimento è quello di continuare a lavorare con l’obiettivo di riuscire ad assicurare le risorse necessarie a tutto il Sistema Italia all’estero, dunque non solo rete consolare, ma anche Istituti italiani di cultura, enti gestori, Camere di commercio italiane nel mondo. Senza dimenticare i progetti messi in campo insieme alla Farnesina, come quello che riguarda il turismo delle radici, iniziativa che ha già raccolto tanti riscontri positivi e che metterà il turbo nel 2024”.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE, con il presidente del MAIE, Ricardo Merlo

“Con il nuovo anno, come MAIE raddoppieremo il nostro impegno: sono in programma iniziative tese ad unire ancora di più le comunità italiane residenti nel Nord e Centro America e a farle sentire meno lontane dall’Italia.

Lavoro parlamentare e cura del territorio devono sempre andare a braccetto: se l’attività istituzionale è fondamentale per ottenere risultati concreti a favore dei connazionali, la presenza sul territorio è di enorme importanza nel rapporto con i nostri fratelli italiani all’estero.

Noi del MAIE lo sappiamo bene, per questo continueremo ad operare così, uniti e organizzati, con lo stesso obiettivo di sempre: difendere in ogni occasione i diritti degli italiani nel mondo”, conclude il vicepresidente Odoguardi.