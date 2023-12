E’ già partito il conto alla rovescia per la domenica del 31 dicembre 2023.

Il Capodanno a Roma è pronto a fare festa e accogliere romani e turisti di passaggio che si trovano nella capitale in questi giorni di festa. In programma tante iniziative, dal centro storico con il tradizionale concerto gratuito, ai municipi con tanti eventi di aggregazione.

La capitale offre tantissime opportunità per un capodanno indimenticabile all’insegna della festa e del divertimento.

Un piccolo vademecum per trascorrere una giornata di festa da sogno, tra mostre e concerti in piazza. Fra gli eventi clou il Concertone di Capodanno 2024 al Circo Massimo.

L’evento organizzato da Roma Capitale in collaborazione con Rds 100% grandi successi inizierà alle 21.30 e finirà all’1,30. Il concerto gratuito vedrà sul palco le esibizioni live dei musicisti fra i più interessanti e apprezzati del panorama musicale attuale. Fra gli artisti attesi ad esibirsi sul palco, Francesca Michielin, Blanco e Lazza.

A presentare l’evento Francesca Romana D’Andrea e Filipp Ferraro.

Chi desidera trascorrere il 31 dicembre all’insegna delle visite culturali, può contare sull’apertura di alcuni musei, monumenti e siti archeologici: Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano); Area Archeologica dei Fori Imperiali; Galleria Doria Pamphilj aperto dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso 18); Palazzo delle Esposizioni dalle 10 alle 15; MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo dalle ore 11 alle 16.

Per gli amanti della musica elettronica c’è Amore Festival 2024 alla Fiera di Roma, in via Alexandre Gustave Eiffel Ingresso Est. Quest’anno la kermesse celebra il suo 20° anniversario, offrendo una straordinaria esperienza che unisce artisti e proposte musicali spaziando sull’intero spettro della musica elettronica contemporanea.

L’Amore XX NYE Festival celebra la musica e le arti in un’esperienza indimenticabile. La Nuova Fiera di Roma diventerà la cornice di questa straordinaria manifestazione, che in una notte magica offrirà un viaggio unico attraverso la musica e le espressioni artistiche contemporanee.

Fra gli artisti che parteciperanno Jeff Mills, Donato Dozzy, Dasha Rush, Stacey Pullen, Blk. Stan Christ, Raffaele Attanasio, Yaya. P42. Emanuele Inglese e molti altri ancora.

Chi decide di festeggiare in locali, ristoranti, discoteche, ville, hotel ecc, avrà un’ampia scelta di location che apriranno le porte per il veglione di capodanno, con party di ogni genere. Fra le più gettonate la Casina Valadier, in piazza Bucarest. Una location esclusiva, il gioiello del Pincio, in uno dei luoghi più affascinanti di Roma che metterà a disposizione le sue numerose sale polifunzionali.