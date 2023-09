“Sull’immigrazione faremo tutto quello che è democraticamente permesso per bloccare un’invasione che rischia di essere disastrosa”. Sono parole di Matteo Salvini, leader della Lega, pronunciate dal palco del raduno del partito a Pontida.

Per il vicepremier “ogni mezzo necessario per bloccare l’invasione, se serve, va utilizzato. Ogni mezzo necessario che la tecnologia e la democrazia ci mettono a disposizione”.

“Io all’udienza nel tribunale di Palermo del 6 ottobre, guardando in faccia Richard Gere che arriverà da Hollywood, porterò il sorriso del popolo italiano e del popolo di Pontida. Richard, bacioni e se ti piacciono (i migranti, ndr) apri le porte delle tue ville e portateli tutti a casa tua”, ha detto Salvini.

“Abbiamo un’Europa che va a rovescio e tra banchieri e operai sceglie banchieri, tra artigiani e multinazionali sceglie multinazionali”, sono ”stufo di finanziare multinazionali che licenziano i lavoratori in Italia”. Poi un attacco a George Soros: ”Dobbiamo essere liberi di poter dire che personaggi come Soros che finanziano l’annientamento della civiltà occidentale vanno contrastati con ogni mezzo democratico possibile. Chi finanzia organizzazioni che lavorano per l’annullamento della nostra civiltà non può essere trattato come un imprenditore qualsiasi o come un benefattore”.

“ISLAM SIA TOLLERANTE O SARÀ GUARDATO CON ATTENZIONE”

“Nel 2023 quasi tutte le religioni si limitano alla sfera dell’anima e non entrano nella vita quotidiana. A parte una, che è un tentativo di imporre un modo di vivere diverso dai diritti conquistati da uomini e donne. Fino a che l’Islam non deciderà di essere una cultura tollerante di chi non la pensa come lui, allora l’Islam dovrà essere guardato con estrema attenzione”.

PRESTO UN MAXI EVENTO INTERNAZIONALE

Dopo i loro interventi Matteo Salvini e Marine Le Pen, ancora a Pontida, hanno pranzato nell’area della cucina gestita dai militanti di Bergamo. Menu di prodotti ‘a chilometro zero’, come ha precisato Salvini. Salumi e formaggi. In un clima di grande cordialità, c’è spazio anche per la politica: Salvini e Le Pen, molto soddisfatti per la manifestazione appena conclusa, stanno ragionando su un maxi evento internazionale da organizzare entro la fine dell’anno – fa sapere una nota della Lega -, con la partecipazione di tutti i partiti alternativi alla sinistra. Salvini ha proposto di farlo in Italia”. Al tavolo, con Salvini e Le Pen, era seduto anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.