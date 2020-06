VIDEO | Salvini: “Immigrazione regolare è positiva, sbarchi di 300 clandestini al giorno portano il caos”

E in vista delle elezioni regionali: “Il centrodestra è unito. Abbiamo unito laddove in passato c'erano divisioni e penso che, per la sinistra, siano gli ultimi mesi di Governo".

Matteo Salvini, parlando oggi pomeriggio a Termoli, a proposito di immigrazione ha detto: “L’immigrazione regolare e’ positiva. L’immigrazione irregolare a sbarchi di 300 al giorno porta il caos”.

“L’integrazione e’ possibile laddove i numeri lo consentono. In un momento di crisi economica quando ci sono 2 milioni di italiani che rischieranno di perdere il posto di lavoro – ha aggiunto -, farne sbarcare altre migliaia mi sembra scherzare con il fuoco”.

Su disoccupazione e lavoro, il leader della Lega sottolinea la necessita’ di un “taglio di tasse e di burocrazia. Modello Genova per le opere pubbliche e taglio delle tasse come tanti paesi europei sul modello Flat Tax”.

Per quanto riguarda l’agricoltura e l’immigrazione, Salvini chiarisce: “Penso che l’ultima cosa di cui c’e’ bisogno in Italia ed in Molise e’ manodopera irregolare da sfruttare. La reintroduzione dei voucher, quindi del lavoro a tempo in agricoltura, nel commercio e nel turismo, farebbe emergere tanto lavoro nero e darebbe una mano agli agricoltori e ai lavoratori. La Cgil e’ contraria pero’ non si puo’ tenere il Paese bloccato perche’ la Cgil e’ contraria a tutto”.