VIDEO | Pasta e patate alla napoletana, ricetta originale

Pasta e patate alla napoletana è una ricetta della cucina partenopea: una ricetta della tradizione povera che univa la pasta e le patate, fino a creare una sorta di zuppa arricchita con lardo, concentrato di pomodoro e le croste di formaggio, per non sprecare nulla. Un piatto “di una volta” che oggi diventa una pietanza corposa e saporita per affrontare la stagione fredda: una delle versioni più ricche e golose della pasta e patate alla napoletana prevede l’aggiunta di quella che in Campania è conosciuta come provola o mozzarella affumicata. Basterà tagliarla a cubetti e lasciarla sciogliere a fine cottura mantecando per bene finché non diventa filante e cremosa!