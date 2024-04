Lo scorso martedì 9 aprile la Senatrice Francesca La Marca, eletta con il Pd in Nord e Centro America, è intervenuta in Aula per ricordare il Segretario Generale del CGIE – Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, Michele Schiavone, scomparso di recente a causa di una grave malattia.

La Senatrice, nel corso del suo intervento, ha ribadito il grande valore umano e il profondo impegno del Segretario Schiavone nella valorizzazione della comunità degli italiani all’estero.

Pubblichiamo in questa pagina il video dell’intervento della senatrice dem.