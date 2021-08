VIDEO | Papa Francesco: “Buon Ferragosto a chi non può andare in vacanza”

“A coloro che rimangono al servizio della comunita' per servire e anche coloro che si trovano in condizioni disagiate, aggravate dal forte caldo e dalla chiusura per ferie di alcuni servizi”

All’Angelus Papa Francesco ha rivolto “un pensiero a quanti trascorrono questi giorni di Ferragosto nei vari luoghi di villeggiatura: auguro loro serenita’ e pace”.

“Non posso pero’ dimenticare coloro che non possono andare in vacanza – ha detto ancora il Santo Padre -, coloro che rimangono al servizio della comunita’ per servire e anche coloro che si trovano in condizioni disagiate, aggravate dal forte caldo e dalla chiusura per ferie di alcuni servizi. Penso specialmente ai malati, agli anziani, ai carcerati, ai disoccupati, ai profughi e a tutte le persone sole o in difficoltà”.

“Oggi – ha quindi concluso Papa Francesco – vi invito a compiere un bel gesto: andare in un santuario mariano per venerare la Madonna. Quanti si trovano a Roma potrebbero recarsi a pregare davanti all’icona della Salus Populi Romani nella Basilica di Santa Maria Maggiore”.