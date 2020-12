VIDEO | Libia, pescatori liberati. Meloni: “Non è una vittoria per la politica italiana, anzi…”

Liberati i pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia. Ed era ora. Non tutti i politici, però, commentano allo stesso modo questa buona notizia. Dall’opposizione, per esempio, si fa sentire Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “Oggi è una giornata umanamente felice per me e per Fratelli d'Italia, che abbiamo imparato a conoscere le mogli, le mamme e i figli di questi 18 pescatori", “ma non la considero una vittoria della diplomazia italiana, né della politica italiana perché - spiega - 108 giorni per liberare 18 pescatori perfettamente innocenti, che pescano oltretutto in acque contestate sul piano del diritto internazionale, sono una enormità".