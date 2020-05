VIDEO | La nuova Ford Kuga è Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid

Il tappetino bagagliaio, da una parte velluto e dall’altro gomma, reversibile, si adegua alle diverse esigenze. L’accesso al vano bagagli si ottiene con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore. Spaziosi e pratici gli interni, ridotta la rumorosita’.

Il nuovo quadro strumenti LCD da 12.3″ utilizza la tecnologia free form che consente un migliore design delle immagini, il touch screen centrale a colori da 8″ e’ compatibile con Apple carplay e android auto.

Kuga e’ il primo Suv Ford in Europa a offrire il display head up, uno dei piu’ ampi visori offerti in Europa, (6 x 2,5″). Presente il nuovo pad di ricarica wireless. Il sistema audio B&O da 575 watt e’ dotato di 10 diffusori.

La nuova Kuga Plug-in hybrid, disponibile dal lancio, ha due fonti di alimentazione, elettrica e termica, fino a 56 km di autonomia in modalita’ puramente elettrica. La batteria puo’ essere caricata attraverso una presa esterna montata sul parafango anteriore oppure mentre l’auto e’ in movimento utilizzando la tecnologia di ricarica rigenerativa che cattura l’energia cinetica normalmente persa durante la frenata. La Kuga-plug in ha una maggiore riduzione di consumi rispetto all’hybrid pari a 1,2l/100 km ed emissioni di CO2 da 26g/km.

Il pacco batteria e’ posto sotto i sedili anteriori e puo’ essere completamente ricaricato in sei ore con una comune presa da casa o nella meta’ del tempo tramite la EVBox Elvi Wallbox offerta da Ford o presso una stazione di ricarica pubblica. La batteria e’ agli ioni di litio da 14,4 kWh, ed il motore elettrico, che sviluppa una potenza complessiva fino a 225 CV, permette di guidare in modalita’ solo elettrica fino alla velocita’ di 130 km/h. La tecnologia Plug in hybrid abbina il motore elettrico al motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri, grazie ad una trasmissione power split, a ripartizione della potenza. Il cambio automatico E-Shifter prevede diverse modalita’ di guida . Normal, sport, Eco, Slippery e Snow/Sand. A queste modalita’ del motore termico si aggiungono per il Plug-in EV Auto, EV Now, EV later ed EV Charge. Con EV Auto, full hybrid, la vettura gestira’ in completa autonomia il passaggio tra modalita’ elettrica, ibrida, e benzina, garantendo sempre le migliori prestazioni.

Selezionando EV Now, 100% elettrica, la trazione e’ esclusivamente elettrica e con le batterie cariche si possono percorrere appunto 56 km, il passaggio in modalita’ ibrida sara’ automatico ad esaurimento della carica. Con EV later, mantenimento carica, la trazione ibrida da’ la priorita’ all’utilizzo del motore termico per mantenere cariche le batterie. Infine con EV Charge, ricarica, la trazione sara’ ibrida e dara’ priorita’ all’utilizzo del motore termico per ottimizzare la ricarica e l’autonomia della batteria. Per la prima volta e’ presente il modem integrato FordPass Connect che trasforma l’auto in un wi-fi hot spot. Da remoto si potra’ gestire l’apertura e chiusura delle porte, l’accensione, la localizzazione e conoscere il livello di carburante e dell’olio, la carica della batteria, la pressione degli pneumatici. La tecnologia di assistenza alla guida di secondo livello comprende il nuovo sistema Lane-keeping con Blind Spot Assist, il Local Hazard Information, il pre collision assist, con il Pedestrian and Cyclist detection, l’adaptive cruise control con stop and go, il riconoscimento dei segnali stradali con limiti di velocita’. Prezzo chiavi in mano da 38.000 Euro.