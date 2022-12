VIDEO | La nave made in Italy Msc Seascape inaugurata a New York

La Msc Seascape, nave costruita da Fincantieri presso il cantiere di Monfalcone e che ha portato la flotta Msc Crociere a quota 22 unità, è stata inaugurata a New York. Secondo quanto riporta il quotidiano economico Italia Oggi, “Msc ha scelto New York come homeport per rafforzare la presenza del made in Italy e del gruppo crocieristico nel mercato americano”.

La cerimonia inaugurale ha visto la presenza di oltre 3.000 persone. Tra i momenti salienti: le esibizioni di Matteo Bocelli e Ne-Yo.

Msc Seascape è partita dalla Grande Mela per raggiungere i Caraibi e le Bahamas, dove potrà competere con Msc Seashore, nave gemella consegnata nel 2021.

La nuova nave, più grande e tecnologicamente avanzata, è frutto di un investimento pari a 1 miliardo di euro e che ha generato sul paese un impatto economico pari a circa 5 miliardi di euro.