Dal governo italiano un francobollo dedicato alle cravatte Marinella

Presso la sede romana del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una denominazione non casuale per quello che era fino a poche settimane fa il Mise, Maurizio ed Alessandro Marinella hanno ricevuto un importante riconoscimento da parte del Governo Italiano: l’annullo filatelico di un francobollo appositamente ideato e realizzato, appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

Sul quotidiano di Napoli, Il Mattino, si legge: “Alla presenza dei vertici di Poste Italiane, è stato il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Antonio Palma, alla presenza del ministro Adolfo Urso, “che all’unisono hanno sottolineato l’importanza di questo prestigioso riconoscimento, unico per l’importanza del Made in Italy, dell’artigianalità, e per i processi di sviluppo lavorativi italiani”.

“Non a caso – scrive Il Mattino – la storica azienda di cravatte Made in Naples mantiene ancora oggi intatto il suo status di icona dell’artigianalità: da piccola bottega a marchio internazionale, simbolo della tradizione sartoriale e dello stile italiano nel mondo, ha saputo mantenere intatta la sua essenza, attualizzando il prodotto senza mai snaturarlo”.