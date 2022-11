VIDEO | Italiani all’estero, anche i morti continuano a ricevere la pensione

All’estero non solo i morti votano – con plichi elettorali spediti ad ogni campagna elettorale alle persone decedute -, ma prendono pure la pensione!

Da settimane Striscia la Notizia, tg satirico targato Mediaset, tratta il tema del voto degli italiani all’estero. Ma in una recente puntata Striscia si è occupata anche dei tanti pensionati italiani residenti oltre confine: a quanto pare, tanti pensionati ormai deceduti, continuano comunque a ricevere la loro bella pensione.

L’inviato Pinuccio ha messo in luce come molti italiani, residenti soprattutto in Sud America, continuino a percepire denaro dallo Stato nonostante siano ormai passati a miglior vita. Soldi dei contribuenti italiani.

Virgilio Toniati, presidente dell’associazione “65 nel mondo”, conferma: “Posso tranquillamente dire che oltre un migliaio di persone morte stanno ricevendo la pensione. Questo riguarda la Colombia, l’Argentina, il Venezuela, il Cile e il Perù”.

Secondo Toniati tutto ciò “dipende dai rapporti che ci sono tra i consolati e i cittadini italiani residenti in loco, dall’iscrizione Aire dei pensionati. Il problema è dell’Inps che è un sistema burocratico chiuso, che non intende aprirsi ai cittadini all’estero”.

Secondo Pinuccio la stima è addirittura al ribasso, perché riguarda solo gli iscritti all’AIRE (l’anagrafe degli italiani all’estero): ci sono migliaia di altre persone, non iscritte a questo registro, di cui si sono perse le tracce.