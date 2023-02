VIDEO | Italia-Usa, Tajani: “Rapporti transatlantici fondamentali per nostro futuro”

I rapporti transatlantici sono fondamentali ora più che mai. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una cerimonia organizzata al New York Stock Exchange per ricevere il Premio Gei. "Dobbiamo restare uniti come in passato, e per il futuro: siamo chiamati a difendere i nostri valori, lo stato di diritto, la democrazia e i diritti umani", ha detto il titolare della Farnesina.