VIDEO | Furbetti del bonus, presto i nomi. Salvini: “Siano sospesi e non ricandidati”. Di Maio: “Controllateci tutti”

Matteo Salvini interviene sulla vicenda dei parlamentari e consiglieri “furbetti del bonus” che avrebbero incassato il contributo Inps da 600 euro per le partite Iva e per i liberi professionisti varato dal governo durante l’emergenza Covid.

“Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato”, dichiara il leader della Lega, che prosegue: “Mi domando come l’Inps, che ha negato i 600 euro a tanti piccoli imprenditori e partite Iva e che non ha ancora pagato la Cassa integrazione a migliaia di lavoratori italiani, sia riuscita a pagare il bonus a dei parlamentari senza accorgersi di nulla. C’è qualcosa che non funziona non solo in Parlamento ma anche all’Inps”.

Sul ruolo del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, Salvini spiega: “Io non faccio processi a nessuno e guardo a casa mia dove sono inflessibile. Domanderemo però al presidente dell’Inps come abbia fatto a non pagare il bonus a chi ne aveva bisogno per darlo invece ai parlamentari”.