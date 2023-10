E’ finita la relazione tra Giorgia Meloni e il suo compagno, padre di sua figlia Ginevra, Andrea Giambruno. Dopo il secondo fuorionda trasmesso ieri sera da Striscia la Notizia, il giornalista Mediaset – che nel video si esibisce in una maniera, tra gesti e parole, tutt’altro che impeccabile – è stato silurato dal capo del governo e, dopo quello che è successo, si è anche dovuto autosospendere dal programma che conduceva.

Il fatto è che il bell’Andrea ne ha dette di tutti i colori. Nei due fuorionda si ascoltano frasi di corteggiamento nei confronti di una collega nel primo e altre più spinte nel secondo (“Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Sai che io e… abbiamo una tresca”. In tutto questo, Giambruno si tocca spesso le parte intime e poi ancora alla collega: “Peccato non averti conosciuto prima”. Troppo.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”, scrive Giorgia sui social. “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, nostra figlia Ginevra. Le nostre strade – continua – si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.

“Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa – conclude Meloni – sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Giambruno, dopo tutto il caos sollevato da quei fuorionda, ha deciso di autosospendersi dalla conduzione del programma di Rete4 ‘Diario del giorno’. L’azienda sta ora valutando con attenzione i fatti prima di prendere ulteriori decisioni.

Da Antonio Ricci, patron di Striscia, solo poche parole: “Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”.