Influencer e popstar a confronto. Chiara Ferragni ha partecipato ad un party ed ha adottato il medesimo look di Christina Aguilera nel famoso brano Dirrty. L’influencer italiana ha cantato il noto singolo sfoggiando l’outfit aggressivo della popstar americana nel famoso video del 2002, un outfit a base di bikini e stivaloni neri.

Influencer e personaggi fantasy. Kim Kardashian in total bleu. L’influencer si è presentata ad un party completamente dipinta di blu nel viso, con una chioma rosso pennarello tirata all’indietro e un body in lattice blu.

Il travestimento scelto è quello del personaggio degli X-Men, ovvero la mutante Mystica. Un effetto ottico very shock. Alla stessa festa hanno partecipato anche i quattro figli di Kim. North 9 anni, Saint 6 e mezzo, Chicago 4 e mezzo e Psalm di 3 anni erano vestiti da star dell’hip hop. Per il resto della famiglia, Kendall Jenner ha scelto di indossare la versione sexy dello sceriffo di Toy Story e Kyle Jenner la moglie di Frankenstein.

Nuovi amori. Deva Cassel, la bella figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, ha un feeling con l’attore Saul Nanni. Deva e Saul sono coprotagonisti di una serie tv in uscita. Sui social è stata postata la foto di un bacio sul collo.

Attrici e modelle hot I. Asia Argento osè su instagram. Sul social network possiamo ammirare una sua foto in una vasca da bagno di un hotel di Parigi. Immersa nell’acqua appare un vedo-non vedo che stuzzica la fantasia dei fans. Attrici e modelle hot II.

Elisabetta Canalis ha postato un affascinante scatto in cui appare in body e calze trasparenti. La ex velina di Striscia la Notizia conferma la sua carica di sex appeal ed è impegnatissima fra pubblicità, shooting e allenamenti di kickboxing.

Extra lusso I. Irina Shayk porta a passeggio il suo cagnolino nero in una griffatissima borsa da oltre 50.000 euro. Passeggiando per New York ha sfoggiato una Birkin di Hermès in coccodrillo nero. Una borsa con una lunga lista d’attesa per ottenerla e costosissima, adoperata per portare a spasso il cagnolino.

Extra lusso II. Outfit casual ma costoso per Valentina Ferragni. La sorella della più famosa Chiara fa shopping a Milano con una borsa griffatissima e un cardigan molto costoso di un noto brand. Anche l’amore va alla grande con Matteo Napoletano e idem il business. Valentina ha lanciato sul mercato una linea di gioielli Valentina Ferragni Studio.

Feeling. Continua l’intesa fra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. La showgirl è stata paparazzata insieme a Elio in un ristorante e con i due figli, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. Nel frattempo la showgirl sta traslocando in un nuovo attico a Milano, con un grande terrazzo e vista panoramica.