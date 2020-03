VIDEO | Di Maio: pizza e birra con l’ambasciatore francese dopo il caso della ‘pizza Corona’

Il titolare della Farnesina sull’emergenza Coronavirus: “Come governo siamo concentrati su tutte le misure da adottare in tempi rapidi per tutelare gli italiani e sostenere le nostre imprese

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha mangiato una pizza insieme all’ambasciatore francese Christian Masset dopo lo spot della tv francese contro la pizza italiana.

Il titolare della Farnesina a proposito dell’emergenza Coronavirus su Facebook scrive: “Come governo siamo concentrati su tutte le misure da adottare in tempi rapidi per tutelare gli italiani e sostenere le nostre imprese. Ieri abbiamo illustrato il primo piano straordinario sull’export mettendo a disposizione, tra risorse già presenti e nuove, ben 716 milioni di euro. Andiamo avanti per rilanciare il Made in Italy nel mondo”.