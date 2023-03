VICDEO | Mai mangiato melanzane così gustose e semplici! Ricetta italiana

Mai mangiato melanzane così gustose! Ricetta italiana di Melanzane grigliate all'aglio e prezzemolo. ✔INGREDIENTI: 2 Melanzane medie Prezzemolo fresco tritato 1 spicchio d'aglio Aceto di mele ( 1 cucchiaio grande ) Olio d'oliva extravergine 40ml succo di mezzo limone Sale e pepe Peperoncino ( facoltativo ) Grigliate in una padella ben calda, cuocendo a temperatura media per 2-3 minuti per ogni lato. Fate marinare per 4-5 ore oppure tutta la notte per il giorno dopo!