Viaggiare, la cosa giusta da fare per staccarsi dal quotidiano

Una cosa è certa, viaggiare porta tanti benefici, dal togliere lo stress da casa ad acquisire nuove conoscenze su diversi posti e sui costumi di essi. Solo pensando all’idea di viaggiare, questo ci dà la sensazione di tranquillità, pace interiore ma anche di divertimento e spensieratezza. Ma pare che le destinazioni considerate le più belle siano sempre le solite, come Parigi e Londra, ma siamo qua per dirvi che ci sono molte altre destinazioni che meritano di essere viste. Ecco qua alcuni dei tanti posti da visitare almeno una volta nella vita.

Rio Tinto, il fiume rosso di Andalusia

L’Andalusia è una regione nel sud della Spagna. La regione è composta da 8 province come segue: Almeria, Cadice, Cordoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga e Siviglia. Quest’ultima è anche la capitale dell’Andalusia. L’Andalusia prende il nome dalla parola araba al-Andalus.

Grazie alla sua posizione, al fatto che è molto vicino al Marocco e alle gemme agricole e minerali che possiede, questo ha reso l’Andalusia un premio allettante per migliaia di anni. L’Andalusia ha alcune cose storiche magnifiche, come i più antichi dipinti umani conosciuti sono stati trovati nelle grotte di Nerja, vicino a Malaga.

Nella provincia di Huelva si trova la foce del Rio Tinto, un fiume dal colore “rosso”, che attraversa tutta la regione di Andalusia. Il colore di questo fiume è dato dalle rocce presenti che sono ricche di ferro e che quindi sciogliendosi, colora l’acqua del fiume. Anche se la vista di questo fiume rosso può essere molto affascinante è assai pericolosa a causa dell’acidità dell’acqua.

Repubblica di Mauritius, uno stato insulare all’interno dei tropici

Mauritius o, conosciuta come, Repubblica di Mauritius è uno stato insulare nell’Oceano Indiano a circa 560 km a est del Madagascar. Questa nazione fa parte delle Isole Mascarene ed è basata principalmente sulle isole di Mauritius e Rodrigues, circa 560 km a est, insieme a varie altre isole tra cui Agaléga e St Brandon e numerosi isolotti disabitati. Mauritius si trova all’interno dei tropici essendo situata appena a nord del Tropico del Capricorno.

Mauritius è famosa per una serie di cose: sabbia bianca, sole tutto l’anno ma a Mauritius c’è di più di quanto sembri. Per cominciare, è un ottimo posto per le immersioni, l’osservazione delle balene e l’opportunità di incontrare alcuni animali selvatici piuttosto interessanti.

Mauritius ospitava il famoso uccello dodo ed era l’unico posto in cui viveva. La creatura estinta, alta più di un metro, è ora anche il loro uccello nazionale. Si dice che l’autore Lewis Carroll sia stato ispirato dal dodo, includendo anche nel suo famoso libro “Alice nel paese delle meraviglie” nel 1865.

Mauritius ha sfidato la logica e la gravità con la propria cascata sottomarina. In verità non è proprio una cascata sottomarina, è solo un’illusione. Quello che sta realmente accadendo è che la sabbia delle coste di Mauritius viene spinta da un’alta piattaforma costiera dalla corrente oceanica verso le profondità oceaniche più scure. Qualunque sia la ragione, di certo è piuttosto interessante.

Cipro, l’isola della famosa leggenda greca

Onorata nella leggenda greca come luogo di nascita di Afrodite, Cipro ha un fascino speciale che attrae visitatori da centinaia di anni. La regione è famosa tanto per le sue splendide spiagge quanto per l’affascinante storia dei suoi siti archeologici, che la rendono perfetta sia per gli amanti della natura che per gli appassionati di storia. I visitatori possono esplorare antichi castelli, ammirare la bellezza delle cascate o godersi una giornata in uno degli zoo o degli acquari. Oltre a tutto questo, Cipro ha anche una sfrenata vita notturna che richiama ogni anno migliaia di giovani, tra restauranti, bar e club, ci sono anche i casinò che portano il divertimento ai giovani.

I giovani che amano le feste in spiaggia e il divertimento senza sosta dovrebbero dirigersi verso la cittadina di Ayia Napa, un vero paradiso della vita notturna, uno dei migliori d’Europa. La zona di Ayia Napa ha strutture straordinarie, sia spiagge bellissime che mari blu, combinate con una vita notturna straordinaria, attrazioni per i giovani che vogliono fare festa e ballare fino al mattino.

Negli anni ’90, Ayia Napa era un sonnolento villaggio di pescatori nella parte sud-orientale dell’isola di Cipro, diventando rapidamente la principale destinazione estiva per i club, paragonabile a Ibiza e attirando in quella stagione un gran numero di giovani. Per Ayia Napa, il divertimento è un must: con decine di locali notturni e centinaia di bar, questo luogo vivace è persino incluso nel Guinness dei primati, per il maggior numero di locali.