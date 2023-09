VERTICE RELIGIONI | Tajani: “L’Italia si impegna alla pace”

Lunedì sera, nella cornice neoclassica dell’ambasciata d’Italia a Berlino, davanti ad un parterre di 500 leader religiosi mondiali, Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha iniziato il suo saluto ricordando il recente viaggio in Cina: “Ho insistito molto – riporta Domani – con le autorità cinesi affinché spingano sulla Russia perché la guerra abbia un termine”.

Il suo messaggio si rivolge agli invitati della Comunità di Sant’Egidio che celebra nella capitale tedesca il suo 37° meeting interreligioso per la pace, dal titolo “L’audacia della pace”, la cui apertura è avvenuta lo scorso 10 settembre.

Il titolare della Farnesina ha parlato anche davanti all’inviato del papa per la pace in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, in procinto di partire per Pechino, sottolineando gli sforzi dell’Italia perché si giunga al più presto ad una pace giusta.

“L’Italia – ha detto – sostiene le iniziative di papa Francesco per la pace. L’Italia sostiene tutte le iniziative di pace, anche quelle di Tayyep Erdogan per il corridoio nel Mar Nero”.