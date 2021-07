Verisure Italia vince Le Fonti Awards 2021

Come Eccellenza dell’Anno per l’Innovazione e la leadership nei Sistemi di Sicurezza. Verisure sta investendo sempre più nell’innovazione tecnologica e nel territorio italiano

“Per essere un leader indiscusso nell’ambito dei sistemi di allarme per abitazioni private e business grazie a un approccio improntato su innovazione costante, ascolto dei clienti, fiducia e responsabilità. Per la qualità dei servizi e per la capacità di attrarre talenti e promuovere passione e lavoro di squadra”. E’ con questa motivazione che Le Fonti ha consegnato il prestigioso premio Eccellenza dell’Anno / Innovazione e leadership / Sistemi di Sicurezza a Verisure Italia durante la serata di gala Le Fonti Awards tenutasi giovedì 1 luglio presso il Museo Diocesano di Milano.

“Essere premiati per l’innovazione e la leadership è per noi motivo di grande orgoglio e conferma che stiamo lavorando bene” – commenta Stefan Konrad Managing Director di Verisure Italia – “perché ci occupiamo di sicurezza: l’innovazione, l’ascolto dei clienti, l’agire con responsabilità e integrità sono essenziali. La nostra mission è garantire sempre la migliore protezione possibile sia ai nostri clienti sia ai nostri dipendenti e collaboratori”

Verisure infatti sta investendo sempre più nell’innovazione tecnologica e nel territorio italiano: dopo i recenti lanci di dispositivi innovativi come il fumogeno ZeroVision e le telecamere firmate Arlo e la creazione di 1.800 posti di lavoro in 12 regioni d’Italia in poco più di 7 anni, Verisure annuncia l’arrivo di nuova gamma di prodotti all’avanguardia per i prossimi anni (già dal 2022) e di voler raddoppiare i posti di lavoro per proteggere più di mezzo milione di clienti entro il 2025 in Italia.

Impegnati a valorizzare i brand attraverso la propria comunità di business certificata di oltre 10,5 milioni di persone e a celebrarne l’innovazione e la leadership, Le Fonti è media company e centro di ricerca leader indipendente dedicato al business internazionale e ai mercati globali. I vincitori dei Le Fonti Awards vengono selezionati dal Centro Studi, dall’Istituto di Scienze e Cultura e con indicazioni redazionali da parte di media economico-finanziari del network con una survey diffusa su oltre 50.000 contatti provenienti dal mondo delle imprese e dei professionisti.

VERISURE ITALIA

Nata nel 1988 in Svezia, Verisure è il Gruppo multinazionale N°1 in Europa nel settore degli allarmi monitorati per residenze e attività commerciali con 3,8 milioni di clienti in 16 Nazioni d’Europa e America Latina e 23.000 dipendenti nel mondo.

Per Verisure, sentirsi sicuri e protetti è un diritto umano fondamentale e lavora con l’obiettivo di garantire il diritto alla sicurezza a tutti i cittadini. Si distingue sul mercato perché offre un sistema di allarme professionale connesso h24/365 alla propria Centrale Operativa monitorata da Guardie Particolari Giurate Verisure. La Centrale Operativa verifica i segnali di allarme e SOS dei clienti entro 60’’, scarta i falsi allarmi e interviene in caso di pericolo, allertando Forze dell’Ordine e inviando GPG sul luogo.

Arrivata in Italia nel novembre 2013, Verisure ha registrato un tasso di crescita esponenziale, posizionandosi oggi come l’azienda n°1 in Italia per la sicurezza di residenze e famiglie: oltre 160.000 italiani hanno già affidato la sicurezza delle loro case e negozi a Verisure. Con un ritmo di crescita di 400 nuove assunzioni l’anno, Verisure Italia ha creato 1.800 posti di lavoro in appena 7 anni. L’obiettivo di Verisure Italia è portare sicurezza e lavoro a tutti i cittadini d’Italia.