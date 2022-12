VENEZUELA | “Un Dono è Segno d’Amore”: regalo solidale ai più fragili e bisognosi

Ambasciata, Consolati, Viceconsolati Onorari, CGIE, e Comites hanno operato in sinergia per cercare di rendere sereno questo Natale per le famiglie italiane più bisognose

Si è concluso con grande successo la prima campagna “Un Dono è Segno d`Amore”, un’iniziativa nata nel seno delle Istituzioni italiane operanti in Venezuela, tali come Ambasciata, Consolati, Viceconsolati Onorari, CGIE, e Comites, che grazie al sostegno dell’industria privata, hanno portato un regalo solidale ad alcune tavole Italo-venezuelane in occasione di questo Natale 2022. Il regalo consisteva in un Panettone, ed un pacco di

Orecchiette, entrambi confezionati in Italia.

Nell occidente del Venezuela: Comites Maracaibo, nel centro: Comites Caracas, e nell Oriente: Comites Puerto Ordaz, hanno operato in sinergia con il CGIE, per cercare di rendere sereno questo Natale per le famiglie italiane.

Il Consigliere CGIE Antonio Iachini ricorda “che non c’è pasto durante le Feste che non si concluda con un pizzico di dolcezza. Così vuole la tradizione che, specialmente in Italia, tra numerosissime specialità regionali, non ci lascia che l’imbarazzo della scelta. Ma protagonisti indiscussi in tutta la Penisola sono senz’altro loro, pandori e panettoni! Ebbene, con questa iniziativa abbiamo voluto portare un poco di allegria “Made in Italy”, a tante famiglie italiane nel Venezuela specialmente alle più sole e alle più vulnerabili”.

A farsi portavoce del Comites Maracaibo è il Presidente Michele De Frenza, che, nel messaggio, spiega che “Un Dono è Segno d`Amore” è un’esperienza di volontariato molto speciale, che permette di donare un po’ di tempo libero per una buona causa, cercando di tendere la mano verso alcuni connazionali. Con questa iniziativa, si è voluto dare un sostegno, una spalla su cui poggiarsi nei momenti di sconforto alle famiglie. È stata una piccola esperienza di volontariato che ci ha spronato ad affrontare tutte le difficoltà e gli imprevisti del caso, che ha ampliato anche il nostro bagaglio di conoscenze, perché abbiamo imparato ad apprezzare quello che abbiamo ed i sorrisi ricevuti hanno riscaldato il nostro cuore, rafforzando in noi la voglia di fare molto di più per gli altri, per cercare di rendere, nel nostro piccolo, il mondo un posto migliore per tutti”.

Anche Carlos Villino, Presidente del Comites Caracas esprime “che ci sia una grande necessità di far rivivere le comunità, in modo più attivo e partecipativo attraverso processi e azioni di cooperazione e di aiuto reciproco. Questa donazione per un regalo solidale permetterà di sostenere e sviluppare i progetti di aiuto sociale intrapresi dai nostri Comites”.