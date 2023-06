VENEZUELA | Maracaibo, inaugurata Piazza Italia: dedicata ad Amerigo Vespucci

È stata inaugurata a Maracaibo la Piazza Italia, riconoscimento ad Amerigo Vespucci e alla comunità italiana dello stato venezuelano di Zulia.

La piazza si trova all’ingresso del parco Vereda del Lago, una delle zone più visitate dagli abitanti della regione e dai turisti.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione l’Ambasciatore d’Italia in Venezuela, Placido Vigo, il Console d’Italia a Maracaibo Nello Petito, Rafael Ramirez Colina, Sindaco di Maracaibo, Miguel Giancola, Presidente di Casa D’Italia Maracaibo, e il Consigliere del CGIE, Antonio Iachini.

“Non è solo l’inaugurazione di un monumento che rimarrà nel parco pubblico più importante di Maracaibo, ma è anche la costruzione di un’alleanza che per anni ha permesso di sviluppare il nostro stato”, ha sostenuto il sindaco Ramirez Colina durante il suo discorso. La piazza è circoscritta da un muro di cemento del diametro di circa 15 metri su cui sono installate le bandiere del Venezuela, dell’Italia e dello stato di Zulia.

Al centro del giardino interno si trova, invece, il busto di Amerigo Vespucci. Significativa anche l’incisione apposta sulla targa della nuova piazza: “In onore all’esploratore italiano Amerigo Vespucci, che ispirato dalle nostre coste caraibiche ha battezzato con il nome di Venezuela (piccola Venezia) il nostro Paese. In onore al Console d’Italia a Maracaibo, Aniello Petito, principale artefice della creazione di questo spazio per la comunità italo-venezuelana. In onore ai nostri antenati, al patrimonio italiano e al grande lavoro che la comunità italiana ha fatto nello Stato di Zulia”.