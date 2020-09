VENEZUELA | Italiani all’estero, assemblea Comites di Caracas: interverrà anche l’Ambasciatore d’Italia Placido Vigo

Ugo Di Martino, presidente del Comites di Caracas, comunica l’Ordine del giorno dell’Assemblea del Comites che si svolgerà a mezzo video-conferenza Zoom il giorno 26 settembre.

Ad aprire l’appuntamento virtuale sarà l’Ambasciatore d’Italia in Venezuela, Placido Vigo, che interverrà sui risultati del referendum, sui voli umanitari, sull’organizzazione dell’Ospedale italiano del Venezuela.

Seguirà l’intervento del Console Generale di Caracas, Nicola Occhipinti, che si concentrerà sui seguenti punti: riorganizzazione del Consolato, assistenza Economica e Sanitaria a favore dei Connazionali, rete Consolare Onoraria, riacquisto della cittadinanza italiana per i naturalizzati, approfondimento risultati del Referendum.

Verranno poi affrontati diversi altri temi, tra cui i nuovi rapporti con la Camera di Commercio Italo-Venezuelana (Turismo – Made in Italy – Prodotti Italiani), la situazione Scuola Codazzi – Enti Gestori (Scuole Venezuelane con la Lingua Italiana come lingua straniera) e verranno, tra le altre cose, individuati gli obiettivi del Comites di Caracas per i prossimi mesi.