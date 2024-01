Su La Tribuna di Treviso focus sull’emigrazione dal Veneto: “Non è solo la denatalità a svuotare (e invecchiare) la Marca trevigiana: siamo la provincia veneta con il maggior numero di emigrati all’estero”.

“Una silenziosa fuga verso gli altri Paesi europei (soprattutto) messa in atto quasi sempre da giovani e giovanissimi, un fenomeno che non si arresta e anzi, nel 2022 (ultimi dati disponibili pubblicati pochi giorni fa dal Ministero dell’Interno), ha visto un ulteriore incremento” si legge sul quotidiano, che riferisce le parole di Franco Conte, presidente dei Trevisani nel mondo: “Siamo una provincia di emigrati e continuo a trovarlo strano, visto che siamo una provincia piena di opportunità economiche, con le aziende che si contendono la manodopera”.

Al 31 dicembre 2022 erano 148.461 i trevigiani residenti all’estero, cioè i cittadini italiani provenienti dalla provincia di Treviso iscritti all’Aire, l’Anagrafe che censisce i connazionali che vivono in pianta stabile in un altro Stato.

Un netto balzo in avanti rispetto ai 143.111 iscritti dell’anno prima.

Treviso è la prima provincia veneta per numero di iscritti all’Aire, davanti a Vicenza, ben staccata con i suoi circa 110 mila residenti oltre confine.

“Cresce anche l’incidenza percentuale della nostra provincia sul totale nazionale: la quota di iscritti all’Aire “trevigiani” è passata dal 2,46 al 2,50 per cento, e Treviso è la settima provincia in Italia per numero di espatriati sul totale della popolazione”.