VALMONTONE | Si presentano i candidati Spinelli e Invernizzi: Marco Gentili sindaco

Marco Gentili, sabato 29 aprile alle ore 11, presenterà i candidati consiglieri e i punti salienti del programma di mandato. Le compagini, quattro a supporto del candidato sindaco, sono molto ben rappresentative della società civile, annoverano tra le file candidati di età diverse, espressione dei vari ambiti lavorativi, dall’insegnamento all’agricoltura al mondo operaio.

Carmela Spinelli, 25 anni, laureata in Economia e Management, amministratrice di quattro società di famiglia, professionista con formazione economico-aziendale, dimostra notevoli capacità di pensiero strategico e propensione al raggiungimento degli obiettivi attraverso il coordinamento e lo sviluppo di strategie e il coinvolgimento attivo delle diverse aree aziendali. Sa comunicare con efficacia gli obiettivi e le modalità per raggiungerli. Una ragazza che si è messa subito in gioco per aiutare il padre, Giuseppe, nelle aziende di famiglia, studiando strategie, reperendo fondi, da sola senza avere paure.

Alessandro Invernizzi, 49 anni, diplomato, responsabile di una delle più grandi aziende di movimento terra e settore edilizio a livello nazionale ed europeo, geometra orientato al risultato, sa superare le aspettative dei clienti realizzando progetti di elevata precisione e validità, dalle ottime capacità di organizzazione e di cura dei dettagli.