Valentina Vignali in Repubblica Dominicana, le foto super sexy sui social

Repubblica Dominicana bollente. E non stiamo parlando del clima. Valentina Vignali, campionessa di basket e influencer, si trova nel Paese che è considerato la perla dei Caraibi. Si sta godendo qualche giorno di vacanza al caldo sotto il sole caraibico.

Sui suoi canali social – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – Valentina ha pubblicato diversi scatti: molta spiaggia, molto mare – tra Bayahibe e l’Isla Saona -, ma anche serate in discoteca con le amiche.

“February never felt so good” (Febbraio non è mai stato così bello) scrive in un post sui social che raccoglie il pieno di like.

Vi proponiamo qualche foto in questa pagina: naturalmente, quando l’hanno vista in bikini, con quella sua bellezza mozzafiato, tanti follower sono letteralmente impazziti. E basta guardare le immagini per capire perché.