VALE ANCHE PER I BAMBINI | È consigliabile indossare gli occhiali da sole tutto l’anno? La risposta è sì, ecco perché

Gli occhiali da sole vengono spesso considerati un accessorio indispensabile per la maggior parte degli italiani, abituati a non uscire mai di casa senza di loro e a scegliere il paio più adatto in base al look indossato ogni giorno. Purtroppo però sono in pochi a pensare che portare un paio di occhiali da sole sia anche una questione di salute, cosa che invece andrebbe sempre tenuta in considerazione nel momento in cui si acquistano degli occhiali e si preferisce un modello rispetto ad un altro.

Infatti, come ha rilevato www.clinicabaviera.it, una delle più importanti aziende oftalmologiche d’Europa, il 70% degli italiani non indossa occhiali da sole tutto l’anno e più del 20% non indossa occhiali che rispettano le normative europee.

Come primo aspetto bisognerebbe considerare che l’Italia è un paese dove il sole risplende per la maggior parte dell’anno. Anche se si va verso i mesi invernali e sembra che i raggi abbiano meno effetto, perfino in giornate nuvolose il 90% della radiazione UV passa attraverso le nuvole arrivando quindi quasi intatta, come nelle giornate di sole pieno.