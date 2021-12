Vacanza sulla neve ai piedi del Monte Rosa: ecco dove

Nel massimo comfort del resort bioattivo in stile Walser Mira Alagna Mountain Resort & SPA. Il resort del gruppo MIRA propone agli appassionati degli sport sulla neve dei pacchetti vacanza per vivere momenti indimenticabili

Un soggiorno nel resort bioattivo Mira Alagna Mountain Resort & SPA ad Alagna Valsesia, ai piedi del Monte Rosa sul versante piemontese, è un’occasione unica per calarsi in un suggestivo ambiente innevato con il massimo comfort. Il resort del gruppo MIRA propone agli appassionati degli sport sulla neve dei pacchetti vacanza per vivere momenti indimenticabili all’aperto nella spettacolare area Monterosa Ski.

All’interno della struttura dall’architettura Walser e con accoglienti suite di pregio, gli ospiti possono rilassarsi nell’area benessere con trattamenti SPA per l’après-sport e nella piscina panoramica e gustare merende speciali e menù tipici presso il ristorante à la carte e la Bier Stube.

Una vacanza immersi nel paesaggio innevato ai piedi del Monte Rosa, in Piemonte, significa godere di tutta la bellezza e la storia che quest’area regala ai suoi ospiti. Ad Alagna Valsesia, piccolo e prezioso villaggio Walser, si trova il resort bioattivo Mira Alagna Mountain Resort & SPA del gruppo Mira Hotels & Resorts che offre l’opportunità di vivere l’anima della Valsesia, sciare e godere di servizi di altissima qualità per il benessere.

La struttura Mira Alagna Mountain Resort & SPA accoglie gli ospiti con la sua tipica costruzione in pietra e legno e l’architettura da villaggio di montagna con portici e balconate.

Qui l’ospite può scegliere tra 49 suite di pregio caratterizzate da elementi tipici delle baite Walser e, al rientro dalla giornata sulle piste da sci, può rilassarsi nei 450 mq della SPA dotata di cabine massaggio, sauna finlandese, bagno di vapore aromaterapico, bagno turco, docce emozionali, vasche idromassaggio, una piscina interna ed esterna riscaldata a 32°C, che si affaccia su un panorama mozzafiato, e vasca per i più piccoli. A soli 300 metri dagli impianti di risalita del comprensorio Monterosa Ski e con servizio navetta, gli appassionati di sci possono trascorrere giornate intere tra i 180 km di piste, tutti collegati, tra Piemonte e Valle d’Aosta. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi” (Alagna Valsesia, Gressoney-La-Trinité, Champoluc) si articola su un vasto sistema di stazioni sciistiche e arriva a toccare i 3.250 metri di altitudine ed è adatto ai più esperti e agli amanti del freeride e dello sci alpinismo, mentre verso valle innumerevoli attività sulla neve garantiscono il divertimento di famiglie e principianti. Panorami mozzafiato e suggestive discese soddisfano tutti.

Chi vuole può sciare in notturna sulla pista “Leonardo David Special”, apprezzata dai più esperti per i continui cambi di ritmo e le forti pendenze, oppure può optare per il Fun Slope al Colle Bettaforca, una pista che tra grandi onde di neve, curve paraboliche, tunnel, gobbe, depressioni e chiocciole, promette di far divertire. Gli ospiti del Mira Alagna Mountain Resort che muovono i primi passi su sci e snowboard trovano a pochi minuti da Alagna Valsesia la piccola stazione sciistica Wold, con due facili piste e la Scuola Sci di Alagna e il Wonder Wold, sci fuoripista pensato per i più piccoli.

Per la stagione invernale, il resort bioattivo propone Happy Ski, un soggiorno a partire da 3 notti in mezza pensione con uno sconto esclusivo per lo skipass. Pernottando tra il 9 e il 24 dicembre, l’8 e il 16 gennaio o tra il 19 marzo e il 18 aprile, gli ospiti, prima e dopo la loro giornata sciistica, possono scegliere tra tre diversi menù a colazione, gustare una cena di quattro portate scegliendo tra tre menù, accedere alla piscina panoramica e all’area benessere Acqua Bianca Wellness & Beauty. Per chi vuole trascorrere un Natale diverso, la proposta Bianco Natale include tre notti in mezza pensione, con i bambini fino agli 11 anni non paganti, scelta tra tre menù a colazione e a cena, speciale merenda della Vigilia con cioccolata calda e vin brulè e pranzo di Natale, regalo sotto l’albero per tutti i bambini e accesso alla piscina panoramica e all’area benessere. Coloro che desiderano finire l’anno e iniziare il nuovo nel massimo del comfort, possono scegliere il Capodanno ai piedi del Monte Rosa, un soggiorno minimo di 7 notti in mezza pensione che include il Cenone di San Silvestro, tutti i giorni la merenda speciale del resort con cioccolata calda e vin brulè e l’accesso all’area benessere e alla piscina panoramica.

Soggiornare al Mira Alagna Mountain Resort & SPA significa godere di un ambiente naturale incontaminato, trascorrere le giornate all’aperto e, al rientro, rilassarsi nel centro benessere, scegliendo tra i trattamenti che la SPA dedica all’après-sport per decontrarre la muscolatura e regalare un’esperienza di autentico benessere. A fine giornata il ristorante à la carte attende gli ospiti con una cena dove la cucina tipica trova ampio risalto e i prodotti del territorio sono scelti accuratamente, mentre nell’accogliente Bier Stube Im Land si possono consumare aperitivi, cene informale o trascorrere i dopocena in un ambiente rilassante.